هدف مانشستر سيتي.. سكاي: دورتموند سيمدد عقد نميتشا

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اقتراب بوروسيا دورتموند من تمديد عقد فيليكس نميتشا لاعب الفريق.

وأشار بليتنبرج إلى أن العقد الجديد لنميتشا سيمد حتى عام 2030.

وفقا لسكاي سبورت ألمانيا فإن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يضع اللاعب تحت أنظاره منذ فترة، وبدأ النادي بالفعل في التواصل مع ممثليه.

صاحب الـ 25 عاما يلعب مع دورتموند منذ 2023 بعد ان انضم إليه قادما من فولفسبورج.

وشارك لاعب الوسط الألماني في 37 مباراة منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

نميتشا كان قد لعب ضمن صفوف فرق الناشئين بمانشستر سيتي قبل أن يخرج إلى ألمانيا من بوابة فولفسبورج.

وسبق لنميتشا المشاركة في 3 مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي وصنع هدفا.