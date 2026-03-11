قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 12:05

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قائمة فريقه التي ستلعب ضد تشيلسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع تشيلسي مساء اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - زابارني - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز - زئيري إيميري - ويليان باتشو.

الوسط: فيتينيا - لي كانج إن - درو فيرنانديز - جواو نيفيس.

الهجوم: كفيتشا كفارتسخيليا - جونسالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزي دوي - مايولو - برادلي باركولا - إبراهيم مباي.

وفاز باريس سان جيرمان في الملحق المؤهل لدور الـ 16 على موناكو.

وتقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء 17 مارس.

تشيلسي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
