ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة

أجاب جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على سؤال حول الأنباء المتعلقة بانتقاله لصفوف برشلونة في الموسم المقبل.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد

وربطت العديد من التقارير المهاجم الأرجنتيني بالانتقال للبلوجرانا في الصيف المقبل.

وقال جوليان ألفاريز في منطقة الصحفيين: "الانتقال لبرشلونة؟ ليس لدي ما أقوله، هذه مجرد أقاويل. على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون كثيرا، لكني لم أقل شيئا قط".

وأضاف "الموسم المقبل؟ لا أعرف ربما سأبقى، وربما لا. أنا بخير هنا (أتلتيكو مدريد)، ونحن سعداء جدا بالمنافسة في جميع البطولات، وهذا أمر رائع".

وقاد ألفاريز نادي أتليتكو لفوز عريض على حساب توتنام بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم ألفاريز في وصول أتلتيكو غلى نهائي كأس ملك إسبانيا والإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي.

ويلعب المتأهل من أتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من مواجهتي برشلونة ضد نيوكاسل والتي انتهت ذهابا بالتعادل بهدف لكل فريق بإنجلترا.