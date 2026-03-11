ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 12:04

كتب : FilGoal

هدف ألفاريز - أتلتيكو أمام توتنام

أجاب جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على سؤال حول الأنباء المتعلقة بانتقاله لصفوف برشلونة في الموسم المقبل.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

وربطت العديد من التقارير المهاجم الأرجنتيني بالانتقال للبلوجرانا في الصيف المقبل.

وقال جوليان ألفاريز في منطقة الصحفيين: "الانتقال لبرشلونة؟ ليس لدي ما أقوله، هذه مجرد أقاويل. على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون كثيرا، لكني لم أقل شيئا قط".

أخبار متعلقة:
17 دقيقة تكفي لانهيار حارس توتنام أمام أتلتيكو.. وبايرن يسحق أتالانتا بسداسية استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد جوان جارسيا: الانتخابات لا تؤثر علينا.. وتعلمنا من مواجهة أتلتيكو مدريد النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز"

وأضاف "الموسم المقبل؟ لا أعرف ربما سأبقى، وربما لا. أنا بخير هنا (أتلتيكو مدريد)، ونحن سعداء جدا بالمنافسة في جميع البطولات، وهذا أمر رائع".

وقاد ألفاريز نادي أتليتكو لفوز عريض على حساب توتنام بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم ألفاريز في وصول أتلتيكو غلى نهائي كأس ملك إسبانيا والإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي.

ويلعب المتأهل من أتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من مواجهتي برشلونة ضد نيوكاسل والتي انتهت ذهابا بالتعادل بهدف لكل فريق بإنجلترا.

برشلونة جوليان ألفارير أتلتيكو+مدريد
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية سيميوني: استفدنا من أخطاء توتنام.. ومواجهة برشلونة لا تعتمد علينا فقط
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524990/ألفاريز-يكشف-حقيقة-رغبته-في-الانتقال-لبرشلونة