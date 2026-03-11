نادي الخليج: لم نطلب حكاما أجانب أمام النصر

أوضح أحمد خريدة رئيس نادي الخليج أن إدارة ناديه لم تتقدم بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الفريق المقبلة أمام النصر.

ويصطدم الخليج بالنصر ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي يوم السبت.

وقال خريدة في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "أؤكد أننا لم نطلب حكاماً أجانب لمواجهة النصر ومستمرون على موقفنا، ولم يتغير شيء في هذا الشأن".

وأضاف "الأعباء المالية المترتبة على طلب الأطقم الأجنبية وتكلفتها العالية تمثل عاملاً إضافياً في قرارنا بالاعتماد على الصافرة المحلية في هذه المرحلة".

وتابع "نتطلع دائماً لأن يتطور مستوى الحكم السعودي بشكل كبير جداً، ولدينا كل الثقة في قدراته على إدارة المباريات بنجاح".

وبسؤاله عن الأخطاء التحكيمية التي وقعت بمباراة الخليج واتحاد جدة الماضية، أجاب "لجنة الحكام تواصلت معنا بخصوص ذلك عبر رئيسها مانويل نافارو، وللأمانة أظهرت قدراً عالياً جداً من الاحترافية في مراجعة كافة الحالات، وأقدم له وللجنة جزيل الشكر على هذا التعامل الراقي".

وتابع "أتحفظ على تفاصيل النقاشات التي دارت بيننا وبين اللجنة، وستبقى هذه المداولات شأناً داخلياً، لكنني أؤكد أنهم كانوا احترافيين للغاية في تقديم شرح وافٍ لكل الحالات التحكيمية، ونحن ممتنون جداً لما قدّموه لنا خلال ذلك الاجتماع التوضيحي".

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

فيما يتصدر النصر قمة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة.