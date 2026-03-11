العراق ينفي طلب تأجيل مباراة الملحق العالمي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه لم يقدم أي طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

وقال يوسف فعل مدير المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم لجريدة الصباح العراقية إن الاتحاد الدولي على اطلاع بما يجري في المنطقة سواء ما يتعلق بصعوبة استخراج التأشيرات لبعض لاعبي المنتخب أو ما يخص إغلاق الأجواء في عدد من الدول.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لم يرسل سوى رسالة واحدة تضمنت تأكيد إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وأضاف "اللجنة التنظيمية في الاتحاد الدولي تدرك أيضاً مسألة عدم حصول بعض اللاعبين على التأشيرات، وهي تتابع هذه التفاصيل بشكل مستمر".

وأشار فعل إلى أن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب الأسترالي جراهام أرنولد كان يتضمن إقامة معسكر تدريبي يوم 23 من الشهر الحالي، إلا أن تنفيذ الخطة لا يزال مرهونا بتطورات الأوضاع الحالية وإجراءات السفر.

وكشف أن أرنولد لا يزال عالقاً في دبي لكنه يتابع بشكل يومي لاعبي المنتخب ويتواصل معهم باستمرار، من أجل تحفيزهم ومتابعة مستوياتهم مع أنديتهم.

قبل أيام، طالب جراهام أرنولد مدرب العراق، بتأجيل مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وعبر المدرب الأسترالي عن شعوره بالقلق إزاء إمكانية السفر "قد لا نتمكن من إحضار اللاعبين والطاقم إلى المكسيك للعب المباراة بسبب اضطراب السفر في الشرق الأوسط."

وتم إغلاق المجال الجوي العراقي منذ 28 فبراير يوم بدء الحرب على إيران.

وأضاف مدرب العراق "خوض مباراة الملحق بتشكيل فريق يضم لاعبين مقيمين خارج العراق فقط من شأنه أن يعيق فرص البلاد في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986".

وأكمل المدرب الأسترالي "لن يكون هذا أفضل فريق لدينا، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق لدينا لخوض أكبر مباراة في البلاد منذ 40 عامًا".

وتابع "الشعب العراقي شغوف باللعبة لدرجةٍ لا تُصدق. ولعل عدم تأهلهم للبطولة منذ 40 عاماً هو السبب الرئيسي الذي دفعني لقبول هذه الوظيفة".

وأتم "لكن في هذه المرحلة، ومع إغلاق المطار، فإننا نعمل بجد لمحاولة إيجاد بديل آخر".

ونشر المنتخب العراقي بيانا أوضح فيه عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتولى أرنولد مسؤولية منتخب العراق في مايو 2025.

ويتأهل الفائز من ذلك المسار للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا، والسنغال، والنرويج.

العراق جراهام أرنولد الملحق العالمي
