إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترحيب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة إيران في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل بكندا والمكسيك وأمريكا.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على إنستاجرام: "هذا المساء، التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

"كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترام مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة"

"نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وتقام مباريات المجموعة في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

إيران جياني إنفانتينو دونالد ترامب كأس العالم 2026
