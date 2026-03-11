نيفيز يشارك في جزء من تدريبات الهلال تحضيرا لمواجهة الفتح

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

شارك البرتغالي روبن نيفيز في جزء من تدريبات الهلال قبل مواجهة الفتح المرتقبة.

ويلعب الهلال أمام الفتح مساء السبت ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي.

وأعلن الهلال مشاركة نيفيز في الجزء الأول من تدريبات الفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي من الإصابة.

أخبار متعلقة:
تقرير: بينهما الهلال.. أهلي جدة يفقد خدمات ديميرال في مباراتين تقرير: الهلال يخطف جناح الفتح بعد دخوله الفترة الحرة تغريم جيسوس بعد شكوى الهلال بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد

Image

كما أوضح النادي السعودي أن المدافع التركي يوسف أكتشيشيك اتجه إلى مدينة باريس الفرنسي لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول، بالتنسيق مع الفريق الطبي بالنادي، للاطمئنان على موضع إصابته في عضلات أسفل البطن.

ويسعى الهلال لتخطى عقبة الفتح في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتولى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق تدريب نادي الفتح، ويعاونه أحمد مجدي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق أقل 3 نقاط عن النصر المتصدر، ونقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الدوري السعودي الهلال السعودي روبن نيفيز جوزيه جوميز - أحمد مجدي
نرشح لكم
نادي الخليج: لم نطلب حكاما أجانب أمام النصر بعد غياب 6 جولات - عودة ديمبيلي تهدد كوكا في هجوم الاتفاق الرياضية: تقرير الحكم يبرئ إيفان توني تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي رينارد: طلبت إعارة اللاعبين السعوديين وسأضم قائمتين للمونديال.. وهذا سبب مواجهة مصر تقرير: بينهما الهلال.. أهلي جدة يفقد خدمات ديميرال في مباراتين تقرير: الهلال يخطف جناح الفتح بعد دخوله الفترة الحرة الرياضية: أهلي واتحاد جدة يطلبان تحكيم أجنبي لنصف نهائي الكأس
أخر الأخبار
جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العراق على أعتاب حل أزمة تأشيرات دخول المكسيك قبل الملحق العالمي دقيقة | آسيا
قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA - بام أديبايو يسجل 83 نقطة في ليلة تاريخية ويعبر كوبي براينت ساعة | كرة السلة الأمريكية
"الخطوة الأهم وزيارة ليفربول وسيتي".. مدرب وادي دجلة يكشف سبب تواجده في إنجلترا ساعة | الكرة المصرية
هدف مانشستر سيتي.. سكاي: دورتموند سيمدد عقد نميتشا ساعة | الكرة الأوروبية
من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524986/نيفيز-يشارك-في-جزء-من-تدريبات-الهلال-تحضيرا-لمواجهة-الفتح