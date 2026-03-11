نيفيز يشارك في جزء من تدريبات الهلال تحضيرا لمواجهة الفتح

شارك البرتغالي روبن نيفيز في جزء من تدريبات الهلال قبل مواجهة الفتح المرتقبة.

ويلعب الهلال أمام الفتح مساء السبت ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي.

وأعلن الهلال مشاركة نيفيز في الجزء الأول من تدريبات الفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي من الإصابة.

كما أوضح النادي السعودي أن المدافع التركي يوسف أكتشيشيك اتجه إلى مدينة باريس الفرنسي لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول، بالتنسيق مع الفريق الطبي بالنادي، للاطمئنان على موضع إصابته في عضلات أسفل البطن.

ويسعى الهلال لتخطى عقبة الفتح في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتولى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق تدريب نادي الفتح، ويعاونه أحمد مجدي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق أقل 3 نقاط عن النصر المتصدر، ونقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.