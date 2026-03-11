كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب

كشف فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن حالة الثلاثي جوناس أوربيج وألفونسو ديفيز وجمال موسيالا بعد إصابتهم ضد أتالانتا.

وفاز بايرن ميونيخ على أتالانتا بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيكيتيكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ألفونسو ديفيز وجوناس أوربيج أصيبا، أما موسيالا فلا أعلم ما إذا كان سيغيب، لا أريد التكهن كثيرا، الأمر مرتبط بعودته تدريجيا وبقدمه، لأنه مر بأيام جيدة وأخرى يشعر فيها بأنه أقل حالا".

وواصل "لست قلقا بشأن موسيالا، سيعود إلى أفضل مستوياته وحتى ذلك الحين علينا التفكير فيما هو الأفضل له، أما بالنسبة ليوناس وألفونسو ديفيز فعلينا انتظار الفحوصات".

وتابع "لقد جاء أوليسي إلى هنا بعقلية تعطيه الفرصة ليكون واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، هو يهتم بالتفاصيل، لا أريد مقارنته بلاعبين آخرين ولكنه مختلف، ولكنني لعبت مع دي بروين وكنت محظوظا بمشاهدته كلاعب شاب ثم تحوله لنجم، كان مهووسا بالتفاصيل وكذلك الأمر حول أوليسي، يجب علينا دفعه ليفعل أكثر".

وأضاف "لا يزال أمامنا مباراة إياب، علينا أن نبقى مركزين، مفتاح الذهاب كان إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع المباراة، الرقابة رجلا لرجل كانت مهمة جدا من الناحية التكتيكية، ورفع مستوى الضغط ساعدنا كثيرا، ليست المرة الأولى التي نواجه فيها فريقا مثل أتالانتا يحب الهجوم، لذلك لم يكن اللعب ضد هذا النوع من كرة القدم مفاجأة لنا".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس على ملعب أليانز أرينا.