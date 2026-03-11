بعد غياب عامين.. المصراتي يعود لقيادة ليبيا من أجل كأس إفريقيا 2027

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

المعتصم بالله المصراتي - بشكتاش

تراجع النجم الليبي معتصم المصراتي لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي عن قرار الاعتزال الدولي.

ويلعب المصراتي في فيرونا معارا من صفوف بشكتاش التركي.

وأعلن معتصم المصراتي عودته لمنتخب ليبيا وتراجع عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه منذ عامين.

وقرر المصراتي الاعتزال دوليا منذ عامين بسبب غياب الاستراتيجية والتخطيط للمنتخب الليبي بحسب لاعب الوسط المخضرم.

صاحب الـ29 عاما لعب لأندية: الاتحاد الليبي، وجيماريش وسبورتنج براجا وريو أفي بالبرتغال، وبشكتاش وموناكو ثم أعير مؤخرا من بشكتاش إلى فيرونا حتى نهاية الموسم الجاري.

وظهر المصراتي للمرة الأولى مع منتخب ليبيا حينما كان عمره 17 عاما و9 أشهر فقط.

ولعب المصراتي 40 مباراة مع منتخب ليبيا وسجل هدفين.

كأس إفريقيا منتخب ليبيا المعتصم المصراتي
/articles/524983/بعد-غياب-عامين-المصراتي-يعود-لقيادة-ليبيا-من-أجل-كأس-إفريقيا-2027