تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك جالاتاسراي في المباراة التي شهدت كسره لرقم قياسي جديد مع ناديه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من جالاتاسراي بنتيجة 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جالاتاسراي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس جيورجي مامارداشفيلي بمتوسط تقييم بلغ 6.6 درجة.

وبات صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ وصل إلى المشاركة رقم 81 في تاريخه.

وكسر النجم المصري الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 433 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 254 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

