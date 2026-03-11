سيميوني: استفدنا من أخطاء توتنام.. ومواجهة برشلونة لا تعتمد علينا فقط

أعرب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن رضاه التام عقب فوز فريقه العريض على توتنام.

وفاز أتليتكو مدريد على توتنام 5-2 ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وقال دييجو سيميوني عبر بي إن سبورتس: "استفدنا من أخطاء توتنام في الشوط الأول، وقدمنا أداء ممتازا".

وأضاف "كرة القدم تتغير والتأهل لم يحسم بعد. صحيح أننا حققنا نتيجة جيدة، لكن تنتظرنا مباراة كبيرة في لندن".

وأجاب المدرب الأرجنتيني "مواجهة برشلونة في الدور التالي؟ الأمر لا يعتمد علينا فقط".

وانهار أنتوين كينسكي حارس مرمى توتنام بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف خلال أول 15 دقيقة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وغادر الحارس التشيكي صاحب الـ22 عاما مباراة توتنام ضد أتلتيكو بعد 17 دقيقة بعدما تلق شباكه 3 أهداف، وحل جولييلمو فيكاريو بدلا منه.

ويلعب المتأهل من اتلتيكو مدريد ضد توتنام، أمام الفائز من مواجهتي برشلونة ضد نيوكاسل والتي انتهت ذهابا بالتعادل بهدف لكل فريق بإنجلترا.