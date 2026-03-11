مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس - الزمالك يواجه إنبي.. وريال مدريد ضد مانشستر سيتي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

المهدي سليمان - الزمالك - الاتحاد السكندري

تختتم اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
أولمو: ركلة الجزاء كانت واضحة وضوح الشمس.. وسنكون أقوى بدعم جماهيرنا جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا مدرب توتنام: استبدال كنسكي؟ لم أفعل ذلك طوال مسيرتي.. وكل الأشياء تسير ضدنا أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول

زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

بودو جليمت × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

باريس سان جيرمان × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك ريال مدريد مانشستر سيتي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
نرشح لكم
بهدف أوجو.. الجونة يقفز 4 مراكز بالفوز على المصري ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش انتهت في الدوري - المصري (0)-(1) الجونة.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر
أخر الأخبار
قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نادي الخليج: لم نطلب حكاما أجانب أمام النصر 29 دقيقة | سعودي في الجول
العراق ينفي طلب تأجيل مباراة الملحق العالمي 39 دقيقة | آسيا
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 45 دقيقة | في المونديال
نيفيز يشارك في جزء من تدريبات الهلال تحضيرا لمواجهة الفتح 47 دقيقة | سعودي في الجول
مالك برينتفورد: كنا على وشك ضم مرموش مجانا قبل 3 سنوات 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524979/مواعيد-مباريات-الأربعاء-11-مارس-الزمالك-يواجه-إنبي-وريال-مدريد-ضد-مانشستر-سيتي