مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس - الزمالك يواجه إنبي.. وريال مدريد ضد مانشستر سيتي
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
تختتم اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.
إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
بودو جليمت × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
باريس سان جيرمان × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
