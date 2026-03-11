أولمو: ركلة الجزاء كانت واضحة وضوح الشمس.. وسنكون أقوى بدعم جماهيرنا

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 01:29

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد نيوكاسل

يرى داني أولمو لاعب برشلونة أن فريقه تنتظره مهمة صعبة في مباراة الإياب ضد نيوكاسل رغم تجنب الهزيمة ذهاب في اللحظات الأخيرة.

وتعادل نيوكاسل وبرشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال داني أولمو عبر بي إن سبورتس: "علينا أن نحلل نقاط القوة والضعف قبل مباراة العودة، وركلة الجزاء التي حصلت عليها كانت واضحة وضوح الشمس".

وشدد "نتوقع مباراة صعبة في الإياب، لأن نيوكاسل لديه اندفاع بدني كبير، لكننا سنكون أقوى وسنحظى بدعم جماهيرنا".

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات قبل موقعة اليوم، فاز نيوكاسل في مباراة، وبرشلونة في 4 مباريات.

وجاء نتائج المواجهات التاريخية بينهما كالتالي:

دور المجموعات 97-98 .. فاز نيوكاسل 3-2، وفاز برشلونة 1-0

دور المجموعات 2002 - 2003.. فاز برشلونة 3-1، و2-0

2025 - 2026.. مرحلة الدوري فاز برشلونة 2-1

2025 - 2026.. دور الـ 16.. الذهاب التعادل 1-1

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 18 مايو.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.

برشلونة نيوكاسل دوري أبطال أوروبا
