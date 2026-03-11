جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا

أشاد أنطوان جريزمان بأداء فريقه بعد الفوز على توتنام وحذر من ضرورة التحسن دفاعيا.

وفاز أتليتكو مدريد على توتنام 5-2 ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا.

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 14.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة موفي ستار: "كان أداؤنا جيدًا، استغلينا بعض الأخطاء الفنية والاحتكاك في الملعب الذي كان زلقًا".

وشدد "نحن معتادون على هذه الظروف. مباراة رائعة، لكن من المؤسف استقبال الهدفين".

وأوضح "علينا تحسين أدائنا كما فعلنا ضد برشلونة لتجنب الأخطاء نفسها".

وتابع "حاولنا الضغط بقوة منذ البداية والحفاظ على إيقاع مرتفع، وهذا ما فعلناه. الأخطاء أحيانًا تأتي بسبب ضغطنا، ونحن راضون عن الأداء".

وبخصوص مستوى المهاجمين: "جوليان ألفاريز وسورلوث يقدمان أداء رائع، لدينا مهاجمون يسجلون الأهداف وعلينا الاستمرار في العمل لتسجيل المزيد".

عن مستقبله مع الفريق، أوضح "أنا سعيد هنا وأستمتع كثيرًا، وما أقدمه على الملعب يتحدث عن نفسه. هدفي هو الوصول مع الفريق حتى النهاية".

واختتم جريزمان تصريحاته "اللعب في نهائي الكأس حلمي وهدفي، ونأمل أن نحقق شيئًا كبيرًا مع الفريق".

وانهار أنتوين كينسكي حارس مرمى توتنام بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف خلال أول 15 دقيقة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وغادر الحارس التشيكي صاحب الـ22 عاما مباراة توتنام ضد أتلتيكو بعد 17 دقيقة بعدما تلق شباكه 3 أهداف، وحل جولييلمو فيكاريو بدلا منه.