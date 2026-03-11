مدرب توتنام: استبدال كنسكي؟ لم أفعل ذلك طوال مسيرتي.. وكل الأشياء تسير ضدنا

دافع إيجور تودور مدرب توتنام، عن قرار إشراك أنتونين كنسكي حارسا للفريق أمام أتلتيكو مدريد.

وخسر توتنام أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر مدرب توتنام سحب حارسه كنسكي في تبديل مبكر في الدقيقة 17، ونزول جولييلمو فيكاريو بدلا منه.

وقال تودور في تصريحات عبر TNT Sports عقب المباراة ردا على إشراك كينسكي: "من السهل قول إنه قرار خاطئ بعد أن ترى ما حدث، لكنه كان القرار الصحيح قبل ذلك بسبب الضغط الذي يتعرض له فيكاريو."

وارتكب حارس توتنام خطأ قاتلا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعدما انزلق أثناء تسديدة الكرة ليستغلها هجوم أتلتيكو مدريد، ويسجل ماركوس يورينتي أول أهداف أصحاب الأرض.

وعاد كنسكي ليرتكب خطأ آخر في الدقيقة 16 بعدما فشل في تسديدة الكرة لتصل إلى جوليانو ألفاريز الذي سدد الكرة في الشباك مستغلا خطأ الحارس.

وأكمل مدرب توتنام ردا على حديثه مع الحارس "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث، لقد كانت مباراة غريبة وغير معتادة على الإطلاق، لقد أثر ذلك على ثقتنا بأنفسنا، كانت لدينا فرصة لجعل النتيجة 4-2 ثم استقبلنا هدفاً لتصبح النتيجة 5-1."

وأضاف عن استبدال كينسكي بعد 17 دقيقة "هذا نادر الحدوث، فأنا أدرب منذ 15 عاماً ولم أفعل ذلك قط. كان من الضروري القيام بذلك، للحفاظ على اللاعب والفريق."

وقدم تودور اعتذاره للجماهير "نعتذر للجماهير وللجميع. إنه وقت عصيب. كل شيء يبدو وكأنه يسير على نحو خاطئ. ندفع ثمن الأخطاء الصغيرة. كل شيء لا يُصدق."

وأكمل "حتى الموقف الذي تعرضنا له في النهاية باصطدام اللاعبين كريستيان روميرو وجواو بالينيا، شعرت وكأن كل شيء يسير ضدنا."

وتابع "أحتاج إلى مواصلة العمل. عدم الإكثار من الكلام، والتركيز على الأمور التي يمكننا القيام بها. من الصعب للغاية شرح كل هذه الأمور، فهذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أرى فيها مثل هذه الأشياء."

وأتم حديثه عن مستقبله "الأمر لا يتعلق بي، علينا أن نبقى هادئين وإيجابيين ونفكر في كيفية مساعدة الفريق، وأن نقلل من الكلام، ليس هذا هو الوقت المناسب لمحاولة تقديم تفسير مطول."