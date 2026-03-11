أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول

أعرب رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن رضاه بعد التعادل أمام نيوكاسل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل نيوكاسل وبرشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وقال أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "سعداء بالنتيجة، وجدنا هدفنا في النهاية. يجب أن نأخذ في الاعتبار مجموع المباراتين في".

وتابع "كان علينا أن نلعب بذكاء. الآن سنلعب في ملعبنا وبين جمهورنا وسنحاول تقديم مباراة جيدة. أردنا تهديد الخصم أكثر وامتلاك الكرة بشكل أكبر. لعبنا ضد منافس كبير وكانت مباراة صعبة، لكن نغادر بأحاسيس إيجابية".

وعن موقفه المثير للجدل قبل الهدف، أضاف: "لا أفهم القرار، إذا كنت متعبًا أو مصابًا بالتقلصات يمكنني الدخول واقفًا أو زاحفًا. لم أستطع الوصول إلى المنطقة، لا أفهم ما قرره الحكم".

واختتم أراوخو تصريحاته "أعتقد أن هذا نتيجة الجهد المبذول في هذه المباريات؛ شخصيًا لعبت ضد نيوكاسل وشعرت بأنني جيد رغم التعب. كان بيدري متعبًا قليلًا، والآن علينا أن نذهب للفوز في برشلونة".

وأنقذ لامين يامال فريق برشلونة من السقوط أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات قبل موقعة اليوم، فاز نيوكاسل في مباراة، وبرشلونة في 4 مباريات.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.