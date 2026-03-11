تيباس يرد على تشافي: لا صحة لموافقة الليجا على عودة ميسي

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على الانتقادات التي وجهها تشافي هيرنانديز لإدارة جوان لابورتا بشأن رفض ضم ليونيل ميسي.

وشدد تيباس، أن ما ذكره تشافي حول اقتراب عودة ليونيل ميسي لبرشلونة في 2023 غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن الاتحاد الإسباني لم يمنح أي نوع من الموافقة ولم يصدر أي موافقة اقتصادية لإتمام الصفقة.

وقال تيباس في تصريحات لقناة TVE: "ليس صحيحًا. الليجا لم توافق على أي شيء ولم يكن لديها أي موافقة".

وأضاف "لا يوجد أي أساس لما قاله تشافي. انتهى الأمر".

وعن مزاعم وجود ضوء أخضر من الليجا أثناء مفاوضات برشلونة مع خورخي ميسي، أوضح تيباس: "أولًا كان يجب أن نعرف ما يطلبه ميسي من راتب لدخول قواعد اللعب المالي النظيف لبرشلونة".

واختتم تيباس تصريحاته "كان ذلك معقدًا جدًا وقتها. لم يسأل أحد من برشلونة، ولم يكن هناك أي موافقة".

هذه التصريحات تأتي بعد مقابلة تشافي الأخيرة التي أكد فيها أن صفقة ميسي كانت على وشك الحسم قبل تدخل الرئيس السابق لبرشلونة، جوان لابورتا، لإيقافها.

ويستعد برشلونة لخوض مرحلة حاسمة من الموسم تحت قيادة هانز فليك، بينما يستمر الجدل حول كواليس رحيل ميسي وعدم عودته إلى النادي قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وتقام خلال الأيام المقبلة انتخابات رئاسة نادي برشلونة، ويدعم تشافي حملة فيكتور فونت المرشح ضد لابورتا.