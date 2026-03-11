تيباس يرد على تشافي: لا صحة لموافقة الليجا على عودة ميسي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على الانتقادات التي وجهها تشافي هيرنانديز لإدارة جوان لابورتا بشأن رفض ضم ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

وشدد تيباس، أن ما ذكره تشافي حول اقتراب عودة ليونيل ميسي لبرشلونة في 2023 غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن الاتحاد الإسباني لم يمنح أي نوع من الموافقة ولم يصدر أي موافقة اقتصادية لإتمام الصفقة.

وقال تيباس في تصريحات لقناة TVE: "ليس صحيحًا. الليجا لم توافق على أي شيء ولم يكن لديها أي موافقة".

أخبار متعلقة:
رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا مواعيد مباريات الأحد 8 مارس.. دربي ميلان والدوري الإسباني وكأس إنجلترا تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج كادينا سير: احتمالية نقل مباراة الأرجنتين وإسبانيا خارج قطر

وأضاف "لا يوجد أي أساس لما قاله تشافي. انتهى الأمر".

وعن مزاعم وجود ضوء أخضر من الليجا أثناء مفاوضات برشلونة مع خورخي ميسي، أوضح تيباس: "أولًا كان يجب أن نعرف ما يطلبه ميسي من راتب لدخول قواعد اللعب المالي النظيف لبرشلونة".

واختتم تيباس تصريحاته "كان ذلك معقدًا جدًا وقتها. لم يسأل أحد من برشلونة، ولم يكن هناك أي موافقة".

هذه التصريحات تأتي بعد مقابلة تشافي الأخيرة التي أكد فيها أن صفقة ميسي كانت على وشك الحسم قبل تدخل الرئيس السابق لبرشلونة، جوان لابورتا، لإيقافها.

ويستعد برشلونة لخوض مرحلة حاسمة من الموسم تحت قيادة هانز فليك، بينما يستمر الجدل حول كواليس رحيل ميسي وعدم عودته إلى النادي قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وتقام خلال الأيام المقبلة انتخابات رئاسة نادي برشلونة، ويدعم تشافي حملة فيكتور فونت المرشح ضد لابورتا.

برشلونة ليونيل ميسي تشافي تيباس
نرشح لكم
جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول كوبارسي: تفاصيل صغيرة كلفتنا هدف… ولكن نمتلك لاعبين قادرين على الحسم في الإياب فليك: مع الكرة لم نلعب بشكل جيد أمام نيوكاسل… وستكون مباراة مختلفة في كامب نو "لمصلحة اللاعب".. منتخب الشباب يقرر إعفاء حمزة عبد الكريم من المعسكر المقبل برشلونة يحصل على ترخيص جديد لزيادة الحضور في كامب نو رودريجو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح لابورتا: تصريحات تشافي أحزنتني.. وفليك يحقق الانتصارات بنفس اللاعبين الذين خسروا معه
أخر الأخبار
أولمو: ركلة الجزاء كانت واضحة وضوح الشمس.. وسنكون أقوى بدعم جماهيرنا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب توتنام: استبدال كنسكي؟ لم أفعل ذلك طوال مسيرتي.. وكل الأشياء تسير ضدنا 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تيباس يرد على تشافي: لا صحة لموافقة الليجا على عودة ميسي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب مصطفى محمد.. نانت يستعين بالمخضرم خليلوزيتش ساعة | الكرة الأوروبية
بارنز: وضعنا الضغط على برشلونة.. ولم يحالفنا الحظ ساعة | دوري أبطال أوروبا
فوت ميركاتو: إصابة قد تهدد مشاركة نايف أكرد مع المغرب في كأس العالم ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524974/تيباس-يرد-على-تشافي-لا-صحة-لموافقة-الليجا-على-عودة-ميسي