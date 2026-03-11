مدرب مصطفى محمد.. نانت يستعين بالمخضرم خليلوزيتش

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 00:50

تعاقد نادي نانت الفرنسي مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لتولي تدريب الفريق.

ويلعب المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد ضمن صفوف نانت.

وأعلن نانت تعاقده بشكل رسمي مع خليلوزيتش ليقوده للمرة الثانية في مسيرته التدريبية الطويلة.

وقرر نانت إقالة مدربه المغربي أحمد قنطاري بسبب سوء النتائج، واستعان بالمخضرم وحيد خليلوزيتش خلفا له.

قنطاري ترك الفريق بعدما تعرض لـ9 هزائم في 12 مباراة منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

وحيد خليلودزيتش، البالغ من العمر 73 عامًا، عاد إلى نادٍ يعرفه جيدًا، إذ لعب لنانت بين عامي 1981 و1986، كما درّبه سابقًا بين عامي 2018 و2019.

وسيحاول مدرب المغرب والجزائر وباريس سان جيرمان السابق إنقاذ الفريق من الهبوط الوشيك.

لكن المهمة تبدو صعبة للغاية، إذ لا يزال على الفريق مواجهة باريس سان جيرمان، ولانس، وأولمبيك مارسيليا، وستاد رين قبل نهاية الموسم.

ويحتل نانت حاليًا المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة فقط مع تبقي 9 مباريات، بفارق نقطتين خلف أوكسير صاحب مركز الملحق المؤدي للهبوط.

