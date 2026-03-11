بارنز: وضعنا الضغط على برشلونة.. ولم يحالفنا الحظ

عبر هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام برشلونة.

وتعادل نيوكاسل أمام ضيفه برشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هارفي بارنز عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "خيبة أمل كبيرة، لا نريد التفريط في أي انتصار، ولم يحالفنا الحظ في الدقائق الأخيرة."

وأكمل "كان بإمكاننا أن نتجنب هدف تعادل برشلونة، وسنحلل أداء القوة والضعف لخوض مواجهة الإياب."

وتابع "لقد كنا أقوياء ووضعنا عليهم الضغط، ويجب أن نبني على هذا الأداء الرائع لمواجهة الإياب."

وأتم "خضنا مباراة ضد برشلونة في مرحلة الدوري، ونريد أن نخوض مباريات قوية."

وخسر نيوكاسل في مرحلة الدوري أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفاز بارنز بجائزة رجل المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 18 مايو.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.