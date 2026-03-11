فوت ميركاتو: إصابة قد تهدد مشاركة نايف أكرد مع المغرب في كأس العالم

يعاني المغربي نايف أكرد مدافع مارسيليا الفرنسي، من إصابة قد تهدد مشاركته في كأس العالم.

نايف أكرد النادي : أولمبيك مارسيليا الدوري الفرنسي

وكشف موقع فوت ميركاتو عن معاناة نايف أكرم من آلام متفرقة من بداية الموسم.

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح الموقع إلى أن نايف أكرد يرغب في الخضوع لعملية جراحة لعلاج فتق رياضي.

وعانى أكرد من آلام في العانة في وقت سابق هذا الموسم.

وبحسب الموقع، تتطلب العملية الجراحية فترة راحة، على أن يعود بعدها للاستعداد لكأس العالم.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي بعدما شارك في دور المجموعات ودور الـ16 في كأس العالم قطر 2022.

كما شارك نايف في كافة المباريات بكأس الأمم الإفريقية أساسيا في تشكيل المغرب.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.