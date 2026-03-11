17 دقيقة تكفي لانهيار حارس توتنام أمام أتلتيكو.. وبايرن يسحق أتالانتا بسداسية

انهار أنتوين كينسكي حارس مرمى توتنام بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف خلال أول 15 دقيقة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وفاز أتليتكو مدريد على توتنام 5-2 ضمن ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وغادر الحارس التشيكي صاحب الـ22 عاما مباراة توتنام ضد أتلتيكو بعد 17 دقيقة بعدما تلق شباكه 3 أهداف، وحل جولييلمو فيكاريو بدلا منه.

وارتكب كينسكي خطا في الدقيقة السادسة ومنح ماركوس يورنتي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 14.

وأخطأ كينسكي مجددا عندما أخطأ في تمريرة سمحت لـ جوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 16، ليغادر الحارس الشاب المباراة.

video:1

بداية كارثية لتوتنهام هوتسبير أمام أتليتيكو مدريد ! 😱#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/5KnfcK2hkC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026

وعزز المدافع روبن لو نورمان تقدم أتلتيكو وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 22.

وقلص بيدرو بورو النتيجة وسجل هدف توتنام الأول عند الدقيقة 26.

لكن جوليان ألفاريز سجل الهدف الثاني الشخصي والخامس لفريقه عند الدقيقة 55.

قبل أن يقلص دومينيك سولانكي الفارق مجددا ويسجل الهدف الثاني للنادي الإنجليزي قبل خوض مباراة الإياب.

video:2

بايرن ميونيخ × أتالانتا

وفي مباراة أخرى وضع بايرن ميونخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على أتالانتا 6-1 على ملعب الفريق الإيطالي في ذهاب دور الـ16 مسجلا الهزيمة السابعة للفريق الإيطالي في آخر ثماني مباريات إقصائية بدوري الأبطال.

وبدأ لاعبو بايرن ميونيخ الهجوم مبكرا، وتمكنوا من افتتاح التسجيل عبر جوسيب ستانيسيتش في الدقيقة 12.

video:3

واصل الفريق الألماني السيطرة، وعزز تقدمه بعدما سدد مايكل أوليسي كرة قوية بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة عند الدقيقة 22.

video:4

وعزز بايرن تقدمه وسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من أوليسي إلى جنابري الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 25.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل بايرن هدفه الرابع بعد هجمة مرتدة سريعة أكملها نيكولاس جاكسون بتسديدة رائعة في الدقيقة 52.

وسجل الفرنسي مايكل أوليسي الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 64.

وسجل جمال موسيالا الهدف السادس لبايرن منتصف الشوط الثاني بعد متابعة عرضية جاكسون في الدقيقة 67.

وكاد دايوت أوباميكانو أن يضيف هدفاً آخر، لكن رأسية اصطدمت بالقائم.

وسجل ماريو باشاليتش هدف أتالانتا الوحيد عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقترب بايرن ميونخ من حجز مكانه في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أما أتالانتا، فسيحتاج إلى معجزة لمواصلة مشواره في البطولة.