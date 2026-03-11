مدرب نيوكاسل: فرطنا في الانتصار أمام برشلونة.. ولن أتحدث عن أداء الحكم

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

عبر إيدو هاو مدرب نيوكاسل، عن حزنه بعد تعادل فريقه القاتل أمام برشلونة.

وتعادل نيوكاسل أمام ضيفه برشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال إيدي هاو في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس: "فرطنا في الانتصار، بعدما بذلنا مجهودا كبيرًا."

وأضاف "الحيوية كانت موجودة طوال المباراة، واستحوذنا على الكرة، وقدمنا أداءً دفاعيا قويا، وأجبرنا لاعبو برشلونة على ارتكاب بعض الأخطاء."

وتابع "بارنز أعطانا الأسبقية، وكان بإمكان جاكوب ميرفي أن يزيد من حصيلة أهدافنا."

وأتم "المباراة كانت متوازنة ولا أريد أن أركز على أداء الحكم."

وأحرز نيوكاسل هدفا عن طريق جويلنتون في الدقيقة 74 ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعدما تابع لاعب الوسط البرازيلي تسديدة مرتدة من القائم.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

