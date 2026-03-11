كوبارسي: تفاصيل صغيرة كلفتنا هدف… ولكن نمتلك لاعبين قادرين على الحسم في الإياب

يرى باو كوبارسي مدرب الفريق أن مواجهة نيوكاسل شهدت بعض الأخطاء الصغيرة التي كلفت الفريق هدفًا، مشددًا على قوة لاعبيه الهجومية وقدرتهم على الحسم في الإياب.

وتعادل نيوكاسل وبرشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وقال كوبارسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "تفاصيل صغيرة كلفتنا هدف. في الهجوم لدينا لاعبين قادرين على صناعة الفارق ومن الممكن أن يمنحوك هدفًا في أي لحظة".

وأضاف "كنا نعلم أن القدوم إلى هنا سيكون صعبًا، فهم يضغطون جيدًا. لم نكن في أفضل حالاتنا هجوميًا، مع ذلك كانت هناك فترات امتلكنا فيها الكرة. أحيانًا عليك أن تلعب أكثر في الخلف وبالكتلة الوسطى".

وعن الإرهاق أوضح "مررنا بأسابيع صعبة ومتعبة، واليوم كان الأمر أكثر. كنا متعبين بعض الشيء، لم نتمكن من الضغط طوال التسعين دقيقة، كان علينا أن نعرف متى نضغط ومتى لا".

واختتم كوبارسي تصريحاته "كان علينا الحصول على نتيجة جيدة، ومع التعادل علينا أن نذهب من أجل الفوز".

وأنقذ لامين يامال فريق برشلونة من السقوط أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات قبل موقعة اليوم، فاز نيوكاسل في مباراة، وبرشلونة في 4 مباريات.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.