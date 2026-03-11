فليك: مع الكرة لم نلعب بشكل جيد أمام نيوكاسل… وستكون مباراة مختلفة في كامب نو

اعترف هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب مع الكرة خلال مواجهة نيوكاسل، لكنه أشاد بالجهد الجماعي للاعبين عند فقدان الكرة.

وتعادل نيوكاسل وبرشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وقال هانز فليك في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لم نلعب مباراة جيدة مع الكرة، لكن بدون الكرة كنا جيدين، ولم يكن من السهل اللعب في هذا الملعب وسط هذه الأجواء والضغط".

وأوضح "عندما امتلكنا الكرة، ارتكبنا بعض الأخطاء وعلينا التحسن".

وكشف فليك "من الطبيعي أن يكون هناك تعب وإرهاق، خضنا الكثير من المباريات، وعاد بيدري ومارك بيرنال بعد إصابة طويلة، وعلينا التحسن".

واختتم فليك تصريحاته "الأمر الإيجابي هو النتيجة بعد التأخر بهدف، وسنرى مباراة مختلفة في كامب نو".

وأنقذ لامين يامال فريق برشلونة من السقوط أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات قبل موقعة اليوم، فاز نيوكاسل في مباراة، وبرشلونة في 4 مباريات.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.