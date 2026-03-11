تعادل تاريخي.. لامين يامال يرفض سقوط برشلونة في نيوكاسل

أنقذ لامين يامال فريق برشلونة من السقوط أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل نيوكاسل وبرشلونة بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 86 عن طريق هارفي بارنز.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء، نجح لامين يامال في تسديدها بالشباك مسجلا هدف التعادل.

وحرم برشلونة مضيفه من تحقيق الفوز الأول على حسابه منذ 29 عاما.

وتعادل الفريقان لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات قبل موقعة اليوم، فاز نيوكاسل في مباراة، وبرشلونة في 4 مباريات.

وجاء نتائج المواجهات التاريخية بينهما كالتالي:

دور المجموعات 97-98 .. فاز نيوكاسل 3-2، وفاز برشلونة 1-0

دور المجموعات 2002 - 2003.. فاز برشلونة 3-1، و2-0

2025 - 2026.. مرحلة الدوري فاز برشلونة 2-1

2025 - 2026.. دور الـ 16.. الذهاب التعادل 1-1

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء 18 مايو.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير في ربع النهائي.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على حساب توتنام في مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من نيوكاسل، وسدد تونالي رأسية في الدقيقة الرابعة أبعدها دفاع برشلونة قبل أن تسكن الشباك.

وأهدار أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل فرصة خطيرة في الدقيقة 11، بعدما استلم تمريرة متقنة وسدد كرة أرضية قوية من مسافة قريبة، لكن جوان جارسيا حارس برشلونة تصدى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم وقوع المهاجم في مصيدة التسلل.

وكاد دان بيرن مدافع نيوكاسل أن يخطأ ويسجل في مرماه في الدقيقة 21 بعد إبعاد كرة عرضية لتمر بجوار القائم بقليل.

وسدد وليام أوسولا في الدقيقة 27 ولكن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 21، تخلص أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل من رقابة المدافع وأطلق تسديدة أرضية من مسافة متوسطة نحو منتصف المرمى، لكن خوان جارسيا حارس برشلونة كان في الموقف السليم ليمسك بالكرة بكل سهولة.

وتصدى رامسديل حارس نيوكاسل لتسديدة قوية من فيرمين لوبيز في الدقيقة 37..

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل محاولاته الهجومية، وانطلق وليام أوسولا في الدقيقة 56 وأطلق تسديدة قوية مرت أعلى العارضة.

أجرى بعدها إيدو هاو مدرب نيوكاسل 3 تبديلات في الدقيقة 67 بخروج تريبير وإيلانجا وأوسولا ونزول ميرفي وليفرمنتو وجوردون.

ونال كانسيلو بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد البديل جاكوب ميرفي.

ورد هانز فليك بتبديلين في الدقيقة 69 بنزول راشفورد وداني أولمو بدلا من بيدري وليفاندوفسكي.

وتعرض مارك بيرنال لإصابة في الدقيقة 73 ليخرج ويحل كاسادو بدلا منه في ثالث تبديلات برشلونة.

وأحرز نيوكاسل هدفا عن طريق جويلنتون في الدقيقة 74 ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعدما تابع لاعب الوسط البرازيلي تسديدة مرتدة من القائم.

حاول نيوكاسل حتى نجح هارفي بارنز في تسجيل التقدم في الدقيقة 86، بعد كرة عرضية رائعة من جاكوب ميرفي من الجانب الأيمن.

هارفي بارنيس يفتتح التسجيل لنيوكاسل يونايتد ⚽️🔥 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/itNc3o9L3I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026

أجرى فليك تبديلين هجوميين لإدراك التعادل بنزول فيران توريس وتشافي إسبارت بدلا من فيرمين لوبيز وأراوخو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، حصل برشلونة على ضربة جزاء بعد عرقلة ماليك ثياو لداني أولمو داخل منطقة الجزاء.

سدد لامين يامال الكرة في الشباك معلنا التعادل لصالح برشلونة، لتنتهي المباراة 1-1.

