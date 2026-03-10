تقرير: يوفنتوس يواجه منافسة جالاتاسراي وإنتر ميامي على ضم برناردو سيلفا

يواجه يوفنتوس منافسة قوية مع كل من جالاتاسراي وإنتر ميامي لضم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ودخل يوفنتوس في مفاوضات مبدئية للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن الدولي البرتغالي قرر عدم تجديد عقده مع مانشستر سيتي، ما يجعله متاحا للانتقال مجانا عقب نهاية عقده في يونيو المقبل.

لكن النادي الإيطالي يواجه منافسة قوية على ضم اللاعب البالغ 31 عاما، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه مثل جالاتاسراي وإنتر ميامي إضافة إلى بنفيكا.

ويضع يوفنتوس سيلفا ضمن أبرز أهدافه لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل، خاصة مع إمكانية التعاقد معه دون مقابل.

ويحتاج يوفنتوس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أجل تلبية مطالب اللاعب المالية التي تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو سنويا.

كما يدرس النادي الإيطالي التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، مثل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ، إضافة إلى زيكي تشيليك لاعب روما وماركوس سينيسي مدافع بورنموث.

ويبقى هدف يوفنتوس الأساسي في خط الوسط هو ساندرو تونالي، لكن اسم برناردو سيلفا يأتي أيضًا ضمن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي الإيطالي.

وخاض الدولي البرتغالي 445 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 34 هدفًا آخر.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ31 عامًا في 2782 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن المراكز الأربعة الأولى، بينما يملك روما مباراة مؤجلة يخوضها اليوم أمام جنوى.