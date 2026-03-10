بهدف أوجو.. الجونة يقفز 4 مراكز بالفوز على المصري

حقق نادي الجونة انتصارا ثمينا على المصري في مسابقة الدوري.

وفاز الجونة على المصري بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

وسجل صامويل أوجو هدف المباراة الوحيد لنادي الجونة في الدقيقة 50.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى النقطة 28 في المركز الثامن.

فيما توقف رصيد المصري عند 32 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

الفوز قفز بالجونة 4 مراكز لينتقل من المركز 12 إلى المركز الثامن.

وألغى حكم المباراة هدفا للمصري سجله محمد مخلوف بداعي وجود خطأ عندما كانت النتيجة تسير للتعادل السلبي بدون أهداف.

واستغل صامويل أوجو كرة مرتدة وسدد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك المصري في الدقيقة 50.

فيما تصدى محمد علاء حارس الجونة لأخطر فرص المباراة بعد انفراد تام من كريم بامبو لاعب المصري.

وتعرض نبيل الكوكي مدرب المصري للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء من حكم المباراة في الدقائق الأخيرة.