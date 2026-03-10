ميلان يستعيد خيمينيز بعد 133 يوما من الغياب

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

سانتياجو خيمينيز - ميلان

عاد سانتياجو خيمينيز مهاجم ميلان إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد غياب استمر 133 يوما بسبب الإصابة.

وغاب الدولي المكسيكي عن 19 مباراة في الدوري الإيطالي منذ تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أتالانتا التي انتهت بالتعادل 1-1 في أواخر أكتوبر الماضي.

وكان خيمينيز قد خضع لعملية جراحية في ديسمبر الماضي لعلاج الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكره الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، شارك اللاعب في تدريبات ميلان الجماعية اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة.

وكان خيمينيز قد شارك في أول تسع مباريات لميلان في الدوري هذا الموسم وبدأ أساسيا في ثماني منها قبل تعرضه للإصابة.

كما غاب اللاعب عن مباراة في كأس إيطاليا وأخرى في السوبر الإيطالي خلال فترة إصابته.

ولم يتحدد بعد موعد عودة المهاجم المكسيكي للمشاركة في المباريات، إذ من غير المتوقع أن يبدأ أساسيا أمام لاتسيو في المباراة المقبلة، لكنه قد ينضم لقائمة الفريق.

ويعد روبن لوفتوس تشيك اللاعب الوحيد في ميلان الذي لا يزال غائبا بسبب الإصابة في الوقت الحالي.

وكان ميلان قد تغلب على إنتر في الدوري بهدف دون مقابل.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

