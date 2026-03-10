لجنة الحكام الإيطالية تؤيد قرار حكم دربي ميلان بشأن المطالبات بركلة جزاء

أقرت لجنة الحكام في إيطاليا بصحة قرار حكم مباراة دربي ميلان بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر عقب لمسة يد لاعب ميلان صامويلي ريتشي داخل منطقة الجزاء.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة لمسة يد من ريتشي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم دانييلي دوفيري وتقنية الفيديو لم يحتسبا ركلة جزاء لصالح إنتر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن لجنة الحكام ترى أن قرار الحكم كان صحيحا.

وأوضحت أن الكرة لمست ذراع ريتشي بالفعل، لكن ذلك حدث أثناء حركته الطبيعية دون أن يزيد من حجم جسده، كما أن محاولة سحب ذراعه للخلف قللت من إمكانية احتساب المخالفة.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.