بعد غياب 6 جولات - عودة ديمبيلي تهدد كوكا في هجوم الاتفاق

استعاد الجهاز الفني لنادي الاتفاق السعودي بقيادة سعد الشهري خدمات المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الاتفاق ضد الفيحاء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وعاد ديمبيلي للمشاركة في تدريبات الاتفاق بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

المهاجم الفرنسي غاب عن الاتفاق خلال الجولات الستة الماضية بسبب الإصابة.

وفي غياب ديمبيلي حصل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على الفرصة في هجوم الاتفاق، وسجل في شباك الحزم بالجولة 24 من الدوري السعودي.

ديمبيلي يعود إلى الاتفاق منذ ظهوره خلال مباراة التعاون ضمن الجولة 20 من المسابقة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.