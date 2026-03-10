مؤتمر جوارديولا: لا مفاجآت أمام ريال مدريد.. وهذا ما يميزنا خلال السنوات العشر الأخيرة

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أجاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على سؤال حول تحضيره مفاجآت لخوض مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي: "هل رأيي مهم بشأن تعافي مبابي؟ هذا يحدث في نادينا أيضا (مانشستر سيتي)، وفي كل ناد. هذا لا يعني التقليل من أي شخص. بصراحة، أنا لست الشخص الذي يمكنه إبداء رأي في ذلك".

أخبار متعلقة:
أربيلوا: حالة مبابي تحسنت.. وأتوقع وجود مفاجأة من جوارديولا بعد إيقافه لمباراتين.. جوارديولا: حققت كل الأرقام القياسية بما في ذلك البطاقات الصفراء جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين إيقاف بيب جوارديولا

وأضاف "بالطبع فينيسيوس جونيور يشكل تهديدا دائما. في السابق كنا نملك وسنحاول الآن أن نبقى متماسكين، خاصة عند امتلاك الكرة. سنحاول ألا نفقد الكرة كثيرا".

وشدد "ريال مدريد يظل دائما ريال مدريد. أنتم تعرفون ما أفكر فيه عن ريال مدريد، أنا أحترمهم كثيرا".

وأجاب "أربيلوا تحدث عن تحضيري لمفاجأة؟ لا، بصراحة لا توجد مفاجآت. أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض، وهو يعرفنا أيضا. بالطبع هناك بعض التعديلات التي يجب أن نقوم بها بسبب الجودة التي يملكونها، لكن لا توجد مفاجآت".

وواصل "لست الشخص الذي يمكنه تقديم نصيحة لألفارو أربيلوا. قضيت عامين رائعين مع تشابي ألونسو (في بايرن ميونيخ)، لكن ليست لدي أي علاقة مع ألفارو".

وأكمل "مباراة نيوكاسل حددت من نحن. نريد أن نكون مبادرين في استعادة الكرة، وعندما نريد الهجوم بسرعة بسبب الجودة التي يملكونها علينا أن نفعل ذلك. وإلا فعلينا أن نتراجع كفريق، وألا نرتكب الكثير من الأخطاء، ثم نهاجم باستمرار مرة بعد مرة ونستعيد الكرة بأسرع وقت ممكن. أعتقد أن هذا ما ميز مانشستر سيتي خلال السنوات العشر الأخيرة. كلما بدأ اللاعبون في خوض مثل هذه المباريات مبكرا كان ذلك أفضل لمستقبل هذا النادي".

وأتم تصريحاته "عليك أن تواجه الخصم باحترام كبير، لكن تنظر في عينيه وتقول: هذا هو فريقنا. عليك أن تفعل ذلك. ربما تكون محظوظا وتتأهل، لكن في المرة التالية قد لا تكون محظوظا. كن نفسك، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله على أكبر المسارح وأمام أكبر الفرق".

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524960/مؤتمر-جوارديولا-لا-مفاجآت-أمام-ريال-مدريد-وهذا-ما-يميزنا-خلال-السنوات-العشر-الأخيرة