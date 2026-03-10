مؤتمر جوارديولا: لا مفاجآت أمام ريال مدريد.. وهذا ما يميزنا خلال السنوات العشر الأخيرة

أجاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على سؤال حول تحضيره مفاجآت لخوض مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي: "هل رأيي مهم بشأن تعافي مبابي؟ هذا يحدث في نادينا أيضا (مانشستر سيتي)، وفي كل ناد. هذا لا يعني التقليل من أي شخص. بصراحة، أنا لست الشخص الذي يمكنه إبداء رأي في ذلك".

وأضاف "بالطبع فينيسيوس جونيور يشكل تهديدا دائما. في السابق كنا نملك وسنحاول الآن أن نبقى متماسكين، خاصة عند امتلاك الكرة. سنحاول ألا نفقد الكرة كثيرا".

وشدد "ريال مدريد يظل دائما ريال مدريد. أنتم تعرفون ما أفكر فيه عن ريال مدريد، أنا أحترمهم كثيرا".

وأجاب "أربيلوا تحدث عن تحضيري لمفاجأة؟ لا، بصراحة لا توجد مفاجآت. أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض، وهو يعرفنا أيضا. بالطبع هناك بعض التعديلات التي يجب أن نقوم بها بسبب الجودة التي يملكونها، لكن لا توجد مفاجآت".

وواصل "لست الشخص الذي يمكنه تقديم نصيحة لألفارو أربيلوا. قضيت عامين رائعين مع تشابي ألونسو (في بايرن ميونيخ)، لكن ليست لدي أي علاقة مع ألفارو".

وأكمل "مباراة نيوكاسل حددت من نحن. نريد أن نكون مبادرين في استعادة الكرة، وعندما نريد الهجوم بسرعة بسبب الجودة التي يملكونها علينا أن نفعل ذلك. وإلا فعلينا أن نتراجع كفريق، وألا نرتكب الكثير من الأخطاء، ثم نهاجم باستمرار مرة بعد مرة ونستعيد الكرة بأسرع وقت ممكن. أعتقد أن هذا ما ميز مانشستر سيتي خلال السنوات العشر الأخيرة. كلما بدأ اللاعبون في خوض مثل هذه المباريات مبكرا كان ذلك أفضل لمستقبل هذا النادي".

وأتم تصريحاته "عليك أن تواجه الخصم باحترام كبير، لكن تنظر في عينيه وتقول: هذا هو فريقنا. عليك أن تفعل ذلك. ربما تكون محظوظا وتتأهل، لكن في المرة التالية قد لا تكون محظوظا. كن نفسك، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله على أكبر المسارح وأمام أكبر الفرق".

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.