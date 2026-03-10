"لمصلحة اللاعب".. منتخب الشباب يقرر إعفاء حمزة عبد الكريم من المعسكر المقبل

قرر وائل رياض مدرب منتخب الشباب مواليد 2007، إعفاء حمزة عبد الكريم، من المعسكر المقبل.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن إعفاء عبد الكريم من المعسكر المقبل المقرر خلال الفترة من 23 مارس الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

ويلعب منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري.

وأوضح اتحاد الكرة "يأتي القرار في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، وفق مصلحة اللاعب وتطور مستواه البدني والفني، خصوصاً مع ارتباطاته الرسمية المهمة مع فريقه برشلونة الإسباني للشباب، خلال فترة الأجندة الدولية."

وأضاف "حرصاً على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظراً لتأخر اشتراكه مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيماناً بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة."

وأشار اتحاد الكرة إلى أن وائل رياض تواصل مع اللاعب، وأشاد بمستواه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك حمزة عبد الكريم لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، وذلك بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة أمام ويسكا بشكل أساسي.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.