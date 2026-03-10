استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد

ارتكب أنتونين كنسكي حارس توتنام هوتسبير، خطأين قاتلين في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد.

ويحل توتنام ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الحارس التشيكي كنسكي، صاحب الـ 22 عاما، أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب جولييلمو فيكاريو.

وارتكب حارس توتنام خطأ قاتلا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعدما انزلق أثناء تسديدة الكرة ليستغلها هجوم أتلتيكو مدريد، ويسجل ماركوس يورينتي أول أهداف أصحاب الأرض.

video:1

ماركوس يورينتي يفتتح التسجيل لأتليتيكو مدريد ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/6VXd0cyyRQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026

وعاد كنسكي ليرتكب خطأ آخر في الدقيقة 16 بعدما فشل في تسديدة الكرة لتصل إلى جوليانو ألفاريز الذي سدد الكرة في الشباك مستغلا خطأ الحارس.

بداية كارثية لتوتنهام هوتسبير أمام أتليتيكو مدريد ! 😱#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/5KnfcK2hkC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2026

قرر بعدها إيجور تودور مدرب توتنام في استبدال الحارس، ونزول الإيطالي جولييلمو فيكاريو الحارس الأساسي بدلا منه.

وانضم كنسكي إلى توتنام قادما من سلافيا براج التشيكي في يناير 2025.

وتعد تلك المباراة الثالثة في كافة البطولات، لـ كنسكي التي يشارك فيها هذا الموسم بعد مباراتي دونكاستر روفرز في دور الـ32، ونيوكاسل في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتشير النتيجة في الشوط الأول إلى تقدم أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدف وحيد.