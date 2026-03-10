استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

هدف ألفاريز - أتلتيكو أمام توتنام

ارتكب أنتونين كنسكي حارس توتنام هوتسبير، خطأين قاتلين في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد.

ويحل توتنام ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الحارس التشيكي كنسكي، صاحب الـ 22 عاما، أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب جولييلمو فيكاريو.

وارتكب حارس توتنام خطأ قاتلا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعدما انزلق أثناء تسديدة الكرة ليستغلها هجوم أتلتيكو مدريد، ويسجل ماركوس يورينتي أول أهداف أصحاب الأرض.

وعاد كنسكي ليرتكب خطأ آخر في الدقيقة 16 بعدما فشل في تسديدة الكرة لتصل إلى جوليانو ألفاريز الذي سدد الكرة في الشباك مستغلا خطأ الحارس.

قرر بعدها إيجور تودور مدرب توتنام في استبدال الحارس، ونزول الإيطالي جولييلمو فيكاريو الحارس الأساسي بدلا منه.

وانضم كنسكي إلى توتنام قادما من سلافيا براج التشيكي في يناير 2025.

وتعد تلك المباراة الثالثة في كافة البطولات، لـ كنسكي التي يشارك فيها هذا الموسم بعد مباراتي دونكاستر روفرز في دور الـ32، ونيوكاسل في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتشير النتيجة في الشوط الأول إلى تقدم أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدف وحيد.

توتنام هوتسبير أنتونين كنسكي
