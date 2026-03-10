ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

كايل ووكر - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

أعلن كايل ووكر اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب إنجلترا بشكل فوري بعد مسيرة امتدت لأكثر من 14 عاما بقميص الأسود الثلاثة.

كايل ووكر

النادي : بيرنلي

وخاض الظهير الأيمن البالغ 35 عاما 96 مباراة دولية مع إنجلترا، وشارك في خمس بطولات كبرى مع المنتخب.

وقال ووكر في بيان اعتزاله: "أنا حزين لاتخاذ هذا القرار، لكنني فخور جدا بما حققته مع إنجلترا".

وأضاف: "كانت رحلة مليئة بالأحداث. اليوم أغلقت هذا الفصل من مسيرتي الدولية، ومن الجيد أن أصل إلى نهاية واضحة لهذه الرحلة".

وبدأ ووكر مسيرته الدولية في نوفمبر 2011 عندما شارك لأول مرة أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في المنتخب خلال السنوات التالية.

وشارك لاعب بيرنلي الحالي في بطولتي كأس العالم 2018 و2022، إضافة إلى يورو 2016 و2021 و2024.

وكان ووكر من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب جاريث ساوثجيت، وساهم في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين في 2021 و2024.

وسجل ووكر هدفه الدولي الوحيد في شباك منتخب أوكرانيا خلال مباراة أقيمت في سبتمبر 2023.

وخاض آخر مباراة دولية له أمام منتخب السنغال في يونيو 2025 خلال مباراة ودية.

منتخب إنجلترا كايل ووكر
