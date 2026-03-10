مؤتمر أرتيتا: أوديجارد يغيب أمام ليفركوزن.. وثلاثي الفريق جاهز

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:39

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن جاهزية عدد من لاعبيه قبل مواجهة باير ليفركوزن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بينما أكد أرتيتا غياب مارتن أوديجارد بسبب الإصابة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ويليام ساليبا ولياندرو تروسارد وريكاردو كالافيوري جاهزون للمباراة".

وأضاف "ديكلان رايس ومارتن زوبيميندي متاحان أيضا، لكن أوديجارد لم يتعاف بعد من إصابة الركبة".

وعن إمكانية طلب نصيحة من تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن السابق قال: "لم أرد أن أضعه في هذا الموقف، لا أعتقد أن ذلك سيكون عادلا".

وتابع: "أتحدث معه كثيرا وأعجب بما فعله مع هذا الفريق لأنه كان إنجازا تاريخيا، لكن لم أطلب منه أي معلومات عن ليفركوزن".

وتحدث أرتيتا عن حالة كاي هافيرتز قائلا: "منذ ثلاثة أسابيع يتدرب بشكل منتظم ويشارك في المباريات، وسنواصل الاعتماد عليه لأننا نعرف تأثيره مع الفريق".

وشدد "مر بفترة صعبة بسبب الإصابات رغم أنه لم يكن يعاني منها كثيرا في مسيرته، لكنه يمتلك التواضع والصبر وحب اللعبة والروح التنافسية".

وأضاف "في مسيرة تمتد 15 أو 20 عاما من الطبيعي أن تمر بلحظات صعبة، والآن عليه الاستمتاع بما قدمه من عمل ورؤية النتائج في نهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "دوري الأبطال يعتمد على ما تقدمه في يوم المباراة. اللاعبون أصبح لديهم خبرة أكبر في البطولة، والآن علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب".

