دوناروما: نريد مفاجأة ريال مدريد.. وأتعلم الكثير من كورتوا

شدد جان لويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دوناروما حارس مانشستر سيتي في تصريحات للصحفيين: "لاعبو ريال مدريد معتادون على هذا النوع من المباريات، لكننا نريد التأهل، ونريد مفاجأتهم. سيواجهون فريقا متعطشا للفوز، ويريد القتال حتى النهاية".

وأضاف "لدينا فريق متوازن للغاية، لأننا نمتلك لاعبين رائعين وأسماء لامعة حصدت العديد من الألقاب، ولاعبين شبابا واعدين يتطورون باستمرار ويقدمون لنا الدعم طوال الموسم".

وتابع "مبابي أحد أروع لاعبي العالم، وكحارس مرمى فإن عدم مواجهة لاعبين من هذا المستوى قد يكون ميزة، لكن اللاعبين الذين سيحلون محله رائعون أيضا".

وواصل "نحن نلعب ضد ريال مدريد لذا علينا أن نولي نفس القدر من الاهتمام. في النهاية أتمنى له الشفاء وأن يكون جاهزا لمباراة الإياب لأنه يستحق ذلك".

وأتم تصريحاته "كورتوا أحد أقوى حراس المرمى على مستوى العالم، ولدي الكثير لأتعلمه من حارس مرمى مثله".

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.