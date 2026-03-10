دوناروما: نريد مفاجأة ريال مدريد.. وأتعلم الكثير من كورتوا

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 22:37

كتب : FilGoal

دوناروما - مانشستر سيتي

شدد جان لويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي على جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دوناروما حارس مانشستر سيتي في تصريحات للصحفيين: "لاعبو ريال مدريد معتادون على هذا النوع من المباريات، لكننا نريد التأهل، ونريد مفاجأتهم. سيواجهون فريقا متعطشا للفوز، ويريد القتال حتى النهاية".

أخبار متعلقة:
قائمة مانشستر سيتي - مرموش وهالاند يقودان الهجوم ضد ريال مدريد مؤتمر فالفيردي: مانشستر سيتي فريق رائع.. وريال مدريد الأفضل في العالم سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس

وأضاف "لدينا فريق متوازن للغاية، لأننا نمتلك لاعبين رائعين وأسماء لامعة حصدت العديد من الألقاب، ولاعبين شبابا واعدين يتطورون باستمرار ويقدمون لنا الدعم طوال الموسم".

وتابع "مبابي أحد أروع لاعبي العالم، وكحارس مرمى فإن عدم مواجهة لاعبين من هذا المستوى قد يكون ميزة، لكن اللاعبين الذين سيحلون محله رائعون أيضا".

وواصل "نحن نلعب ضد ريال مدريد لذا علينا أن نولي نفس القدر من الاهتمام. في النهاية أتمنى له الشفاء وأن يكون جاهزا لمباراة الإياب لأنه يستحق ذلك".

وأتم تصريحاته "كورتوا أحد أقوى حراس المرمى على مستوى العالم، ولدي الكثير لأتعلمه من حارس مرمى مثله".

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

الحراس: جيمس ترافورد - بيتينيلي - جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - مارك جويهي - ريان آيت نوري - عبد القادر خوسانوف - أليني.

الوسط: تيجاني ريندرز - ريان شرقي - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - برناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - نيكو أورايلي - فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش - إيرلنج هالاند - أنتوان سيمينيو.

الفريقان كانا التقيا في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد مؤتمر أرتيتا: أوديجارد يغيب أمام ليفركوزن.. وثلاثي الفريق جاهز أبطال أوروبا - قبل موقعة أنفيلد.. جالاتاسراي يكرر انتصاره على ليفربول بهدف استراحة أبطال أوروبا - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول كسر رقم كاراجر.. صلاح يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل انتهت دوري أبطال أوروبا - جالاتاسراي (1)-(0) ليفربول.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي
أخر الأخبار
استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: أوديجارد يغيب أمام ليفركوزن.. وثلاثي الفريق جاهز 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوناروما: نريد مفاجأة ريال مدريد.. وأتعلم الكثير من كورتوا 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - قبل موقعة أنفيلد.. جالاتاسراي يكرر انتصاره على ليفربول بهدف 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الجونة.. جووول الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/524955/دوناروما-نريد-مفاجأة-ريال-مدريد-وأتعلم-الكثير-من-كورتوا