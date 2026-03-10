أبطال أوروبا - قبل موقعة أنفيلد.. جالاتاسراي يكرر انتصاره على ليفربول بهدف

نجح جالاتاسراي في تحقيق انتصاره مجددا على ليفربول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتغلب جالاتاسراي على ليفربول بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة ليؤمن انتصار جالاتاسراي في مباراة الذهاب.

نتيجة مكررة

كرر جالاتاسراي انتصاره على ليفربول بهدف دون مقابل هذا الموسم.

وتغلب جالاتاسراي على نفس الملعب أمام ليفربول بهدف دون مقابل في سبتمبر الماضي.

وكان ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز على جالاتاسراي بفارق هدفين في مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول فريق جالاتاسراي يوم 18 مارس على ملعب أنفيلد في مباراة الإياب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من ليفربول بحثا عن التقدم مبكرا أمام أصحاب الأرض.

وأهدر ليفربول فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة الثانية أمام المرمى الخالي.

ونجح جالاتاسراي في التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق ليمينا برأسية من متابعة لرأسية فيكتور أوسيمين.

video:1

وحاول ليفربول لإدارك التعادل بعد تلقي الهدف الأول وسط تماسك دفاعات جالاتاسراي.

وأهدر أوسيمين فرصة هدف محقق في الدقيقة 29.

وباغت دومينيك سوبوسلاي دفاعات جالاتاسراي مع بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية لكن أبعدها حارس المرمى ببراعة.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 60 بعد نزول جيريمي فريمبونج.

ونجح جالاتاسراي في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 62 بعد متابعة جيدة من أوسيمين لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 69 من ركلة ركنية ارتطمت بأكثر من لاعب، وتوقف اللقاء بسبب اعتراضات لاعبي جالاتاسراي.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على إبراهيما كوناتي.

ولم تشهد آخر 20 دقيقة أي جديد وحافظ جالاتاسراي على تقدمه.

صلاح يكسر رقم كاراجر

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، رقما قياسيا جديدا بقميص الريدز

وشارك صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح إلى المشاركة رقم 81 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

وكسر النجم المصري الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر.

صلاح هو الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا بـ 49 هدفا، متجاوزا الإيفواري ديديه دروجبا صاحب المركز الثاني بـ 44 هدفا، والكاميروني صامويل إيتو 30 هدفا، والسنغالي ساديو ماني 27 هدفا.

ويعد هذا الموسم الـ 11 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا، إذ شارك في البطولة نسخة واحدة بقميص كل من بازل السويسري، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.