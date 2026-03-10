انتهت في أبطال أوروبا - نيوكاسل (1)-(1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سان جيمس بارك.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير في ربع النهائي.

-----------------

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 90+6: جووووول التعادل لبرشلونة عن طريق لامين يامال من ضربة جزاء

ق 90+5: ضربة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة ماليك ثياو لداني أولمو داخل منطقة الجزاء.

ق 90: تبديل رابع لنيوكاسل بنزول ويلوك بدلا من بارنز

ق 88: تبديلان لبرشلونة بنزول فيران توريس وتشافي إسبارت بدلا من فيرمين لوبيز وأراوخو

ق 86: جووووول هارفي بارنز يسجل الهدف الأول لنيوكاسل بعد كرة عرضية رائعة من جاكوب ميرفي من الجانب الأيمن.

ق 74: هدف ملغي لنيوكاسل بعد تسديدة من هارفي بارنز لترتد من القائم الأيسر لبرشلونة، وتابعها جويلنتون في الشباك ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 73: إصابة مارك بيرنال ليخرج ويحل كاسادو بدلا منه في تبديل ثالث لبرشلونة

ق 69: تبديلان لبرشلونة بنزول راشفورد وداني أولمو بدلا من بيدري وليفاندوفسكي.

ق 68: بطاقة صفراء لكانسيلو بعد تدخل قوي ضد البديل جاكوب ميرفي.

ق 67: 3 تبديلات لنيوكاسل بخروج تريبير وإيلانجا وأوسولا ونزول ميرفي وليفرمنتو وجوردون

ق 56: انطلاقة من وليام أوسولا لاعب نيوكاسل وأطلق تسديدة قوية مرت أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 45: سقط أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

ق 37: رامسديل يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من فيرمين لوبيز لاعب برشلونة.

ق 34: بطاقة صفراء لـ ساندرو تونالي

ق 32: تخلص أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل من رقابة المدافع وأطلق تسديدة أرضية من مسافة متوسطة نحو منتصف المرمى، لكن خوان جارسيا حارس برشلونة كان في الموقف السليم ليمسك بالكرة بكل سهولة.

ق 27: فرصة خطيرة من وليام أوسولا لاعب نيوكاسل، بعد تمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، وأطلق رأسية خطيرة مرت فوق العارضة بقليل، لتضيع فرصة محققة للتسجيل.

ق 23: انطلاقة من لامين يامال ليتوغل حتى داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن كرته ذهبت ضعيفة ليد آرون رامسديل.

ق 21: كرة عرضية خطيرة من رافينيا ليتدخل دان بيرن مدافع نيوكاسل، وكادت الكرة أن تسكن الشباك لتمر بجوار القائم بقليل.

ق 11: أهدر أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل فرصة خطيرة، بعدما استلم تمريرة متقنة وسدد كرة أرضية قوية من مسافة قريبة، لكن جوان جارسيا حارس برشلونة تصدى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم وقوع المهاجم في مصيدة التسلل

ق 4: فرصة أولى خطيرة لنيوكاسل بعد ارتداد الكرة لـ تونالي على حدود منطقة الجزاء ليوجه رأسية قوية لكن دفاع برشلونة أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك

بداية المباراة