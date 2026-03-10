استراحة أبطال أوروبا - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ليفانتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سان جيمس بارك.

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل برشلونة يحصل على ترخيص جديد لزيادة الحضور في كامب نو إيدي هاو: مواجهة برشلونة هي الأهم في التاريخ الحديث لنيوكاسل

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويلتقي الفائز منهما أمام الفائز من أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير في ربع النهائي.

-----------------

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 21: كرة عرضية خطيرة من رافينيا ليتدخل دان بيرن مدافع نيوكاسل، وكادت الكرة أن تسكن الشباك لتمر بجوار القائم بقليل.

ق 11: أهدر أنتوني إيلانجا لاعب نيوكاسل فرصة خطيرة، بعدما استلم تمريرة متقنة وسدد كرة أرضية قوية من مسافة قريبة، لكن جوان جارسيا حارس برشلونة تصدى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم وقوع المهاجم في مصيدة التسلل

ق 4: فرصة أولى خطيرة لنيوكاسل بعد ارتداد الكرة لـ تونالي على حدود منطقة الجزاء ليوجه رأسية قوية لكن دفاع برشلونة أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك

بداية المباراة

برشلونة نيوكاسل دوري أبطال أوروبا
