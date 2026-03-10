ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش

اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 3 قرارات صارمة عقب هزيمة الفريق أمام طلائع الجيش.

وخسر الأهلي أمام طلائع الجيش 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

وجاءت قرارات الخطيب كالتالي:

أولا: خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ثانيا: تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلاً من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

ثالثا: بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

