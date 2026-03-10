مباشر الدوري - المصري (0)-(1) الجونة.. جووول الأول

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

محمد مخلوف - المصري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الجونة بالدوري.

ويلعب المصري ضد الجونة بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة المصري ضد الجونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار

ق50 صامويل أوجو يسجل هدف التقدم لنادي الجونة بعد انفراد تام وتسديدة يسارية سكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 حكم المباراة يلغي الهدف بداعي وجود خطأ

ق42 محمد مخلوف يسجل الهدف للنادي المصري

ق30 تسديدة قوية من عبد الوهاب نادر وتصدي رائع من محمد علاء حارس الجونة

انطلاق المباراة

المصري الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا الأهلي الذي يملك النجوم و"الأنانية" ويفتقد للفريق
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: لا مفاجآت أمام ريال مدريد.. وهذا ما يميزنا خلال السنوات العشر الأخيرة 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"لمصلحة اللاعب".. منتخب الشباب يقرر إعفاء حمزة عبد الكريم من المعسكر المقبل 19 دقيقة | منتخب مصر
استبداله بعد 17 دقيقة.. حارس توتنام يرتكب خطأين قاتلين أمام أتلتيكو مدريد 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: أوديجارد يغيب أمام ليفركوزن.. وثلاثي الفريق جاهز 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوناروما: نريد مفاجأة ريال مدريد.. وأتعلم الكثير من كورتوا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - قبل موقعة أنفيلد.. جالاتاسراي يكرر انتصاره على ليفربول بهدف ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/524951/مباشر-الدوري-المصري-0-1-الجونة-جووول-الأول