مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الجونة.. إلغاء الهدف

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

محمد مخلوف - المصري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الجونة بالدوري.

ويلعب المصري ضد الجونة بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة المصري ضد الجونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار

ق42 محمد مخلوف يسجل الهدف للنادي المصري

ق30 تسديدة قوية من عبد الوهاب نادر وتصدي رائع من محمد علاء حارس الجونة

انطلاق المباراة

المصري الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا الأهلي الذي يملك النجوم و"الأنانية" ويفتقد للفريق
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - قبل موقعة أنفيلد.. جالاتاسراي يكرر انتصاره على ليفربول بهدف 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. إنقاذ رائع 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الجونة.. إلغاء الهدف 57 دقيقة | الدوري المصري
كسر رقم كاراجر.. صلاح يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش ساعة | كرة سلة
التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/524951/مباشر-الدوري-المصري-0-0-الجونة-هجوم-متبادل