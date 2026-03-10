مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الجونة.. إلغاء الهدف
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الجونة بالدوري.
ويلعب المصري ضد الجونة بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.
لمتابعة مباراة المصري ضد الجونة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ق42 محمد مخلوف يسجل الهدف للنادي المصري
ق30 تسديدة قوية من عبد الوهاب نادر وتصدي رائع من محمد علاء حارس الجونة
انطلاق المباراة
