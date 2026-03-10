انتهت في الدوري - المصري (0)-(1) الجونة.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:23

محمد مخلوف - المصري - الجونة

ويلعب المصري ضد الجونة بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

نهاية المباراة

ق87 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى وتصدي رائع من محمد علاء حارس الجونة.

ق50 صامويل أوجو يسجل هدف التقدم لنادي الجونة بعد انفراد تام وتسديدة يسارية سكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 حكم المباراة يلغي الهدف بداعي وجود خطأ

ق42 محمد مخلوف يسجل الهدف للنادي المصري

ق30 تسديدة قوية من عبد الوهاب نادر وتصدي رائع من محمد علاء حارس الجونة

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري الجونة
