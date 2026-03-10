كسر رقم كاراجر.. صلاح يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، رقما قياسيا جديدا بقميص الريدز

وشارك صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح إلى المشاركة رقم 81 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

وكسر النجم المصري الرقم القياسي المسجل باسم جيمي كاراجر.

صلاح هو الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا بـ 49 هدفا، متجاوزا الإيفواري ديديه دروجبا صاحب المركز الثاني بـ 44 هدفا، والكاميروني صامويل إيتو 30 هدفا، والسنغالي ساديو ماني 27 هدفا.

ويعد هذا الموسم الـ 11 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا، إذ شارك في البطولة نسخة واحدة بقميص كل من بازل السويسري، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.

فيما يخوض البطولة الأوروبية للموسم الثامن بقميص ليفربول.

وخاض صلاح هذا الموسم مباراته الثامنة في دوري الأبطال، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

