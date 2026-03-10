كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

ألبرت إنجليش - كرة سلة

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقده مع الأمريكي ألبرت إنجليش كمحترف لصفوف فريق السلة خلال الموسم الجاري.

ويلعب الأمريكي إيه جي إنجليش محترف الزمالك الجديد في مركزي 1 و2.

ويأتي تعاقد الزمالك مع إنجليش من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال المتبقي من الموسم.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة

وأتم الزمالك تعاقده مع إنجليش المحترف الجديد بعد اجتياز الكشف الطبي ظهر اليوم الثلاثاء.

وسبق وأن لعب إنجليش في الدوريات الألماني والبولندي والليتواني واليوناني.

وكانت آخر تجارب إنجليش مع فريق بيروت اللبناني.

وتوقف الدوري اللبناني لكرة السلة بسبب الأحداث الراهنة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري للمحترفين وكأس مصر خلال الفترة المقبلة.

وتنطلق منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري يوم الخميس.

ويلعب الزمالك أمام الجزيرة في ربع نهائي دوري السلة.

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.

وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.

ويلعب في نصف النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد أمام بتروجت، ضد الفائز من مواجهة الزمالك أمام الجزيرة.

الزمالك كرة سلة محترف الزمالك ألبرت إنجليش
نرشح لكم
كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة دوري NBA – تقرير: كيري سيحاول اقناع ليبرون جيمس بالانضمام إلى جولدن ستيت كرة سلة - الكشف عن قرعة منتخبي الرجال والسيدات بتصفيات 3×3 المؤهلة لكأس العالم
أخر الأخبار
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
كسر رقم كاراجر.. صلاح يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش 18 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيقاف الدوري المغربي بسبب مشاركات الأندية في البطولات القارية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/524949/كرة-سلة-الزمالك-يدعم-صفوفه-بضم-إنجليش