كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقده مع الأمريكي ألبرت إنجليش كمحترف لصفوف فريق السلة خلال الموسم الجاري.

ويلعب الأمريكي إيه جي إنجليش محترف الزمالك الجديد في مركزي 1 و2.

ويأتي تعاقد الزمالك مع إنجليش من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال المتبقي من الموسم.

وأتم الزمالك تعاقده مع إنجليش المحترف الجديد بعد اجتياز الكشف الطبي ظهر اليوم الثلاثاء.

وسبق وأن لعب إنجليش في الدوريات الألماني والبولندي والليتواني واليوناني.

وكانت آخر تجارب إنجليش مع فريق بيروت اللبناني.

وتوقف الدوري اللبناني لكرة السلة بسبب الأحداث الراهنة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري للمحترفين وكأس مصر خلال الفترة المقبلة.

وتنطلق منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري يوم الخميس.

ويلعب الزمالك أمام الجزيرة في ربع نهائي دوري السلة.

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.

وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.

ويلعب في نصف النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد أمام بتروجت، ضد الفائز من مواجهة الزمالك أمام الجزيرة.