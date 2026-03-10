التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري

يقود محمد الشامي هجوم النادي المصري خلال مواجهة الجونة بالدوري.

ويلعب المصري ضد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الجونة كالتالي:

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عبد الوهاب نادر - مصطفى العش - عمرو سعداوي

الوسط: بونور موجيشا - محمد مخلوف - مصطفى زيدان

الهجوم: كريم بامبو - محمد الشامي - أحمد القرموطي.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: مصطفلى مطاوع - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - أليو جاتا

الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - عمر الجزار

الهجوم: أحمد جمال - صامويا أوجو - بلال السيد.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

فيما يحتل نادي الجونة المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

