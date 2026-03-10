التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي
الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 20:59
كتب : FilGoal
يقود محمد الشامي هجوم النادي المصري خلال مواجهة الجونة بالدوري.
ويلعب المصري ضد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.
وجاء تشكيل المصري لمواجهة الجونة كالتالي:
الحارس: عصام ثروت
الدفاع: كريم العراقي - عبد الوهاب نادر - مصطفى العش - عمرو سعداوي
الوسط: بونور موجيشا - محمد مخلوف - مصطفى زيدان
الهجوم: كريم بامبو - محمد الشامي - أحمد القرموطي.
فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: مصطفلى مطاوع - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - أليو جاتا
الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - عمر الجزار
الهجوم: أحمد جمال - صامويا أوجو - بلال السيد.
ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.
فيما يحتل نادي الجونة المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.
نرشح لكم
ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الجونة.. إلغاء الهدف بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي إيقاف الدوري المغربي بسبب مشاركات الأندية في البطولات القارية قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا