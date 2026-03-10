التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي

يقود محمد الشامي هجوم النادي المصري خلال مواجهة الجونة بالدوري.

ويلعب المصري ضد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الجونة كالتالي:

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عبد الوهاب نادر - مصطفى العش - عمرو سعداوي

الوسط: بونور موجيشا - محمد مخلوف - مصطفى زيدان

الهجوم: كريم بامبو - محمد الشامي - أحمد القرموطي.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: مصطفلى مطاوع - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - أليو جاتا

الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - عمر الجزار

الهجوم: أحمد جمال - صامويا أوجو - بلال السيد.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

فيما يحتل نادي الجونة المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.