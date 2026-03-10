تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل

يبدأ روبرت ليفاندوفسكي أساسيا في هجوم برشلونة أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على نيوكاسل في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، على ملعب سان جيمس بارك.

وكشف هانز فليك مدرب برشلونة عن التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك بيرنال

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وعلى مقاعد البدلاء: فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين - بابلو جافي - فيران توريس - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - روني باردجي- داني أولمو - إريك - ألفارو كورتيس - تشافي أسبيرات - تومي فيرنانديز - سينس ألتا ميديكا

وأطاح نيوكاسل لـ كارباج أجدام في ملحق دور الـ16 بعد الفوز ذهابا 6-1، وإيابا 3-2.

أما برشلونة فاحتل المركز الخامس في مرحلة الدوري بـ 16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.