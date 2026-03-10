انتهت دوري أبطال أوروبا - جالاتاسراي (1)-(0) ليفربول.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تطغية مباشرة لمواجهة جالاتاسراي ضد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق71 إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق69 جووووول التعادل لصالح ليفربول

ق62 الحكم يلغي هدف أوسيمين

ق60 خروج محمد صلاح

ق46 تسديدة قوية من سوبوسلاي وتألق حارس المرمى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 أوسيمين يهدر فرصة هدف محقق

ق25 محاولات من ليفربول لإدراك التعادل

ق7. جووووول أول لجالاتاسراي عن طريق ماريو ليميني برأسية بمتابعة لرأسية من أوسيمين.

ق2. فيرتز يهدر فرصة الهدف الأول والمرمى خالي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل