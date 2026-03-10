تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جالاتاسراي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتاسراي بعد قليل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب محمد صلاح في التشكيل الأساسي بجانب هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز بالهجوم.

ويحرس جيورجيو مامارداشفيلي مرمى ليفربول مع غياب أليسون بيكر بسبب الإصابة.

ويشهد التشكيل تواجد 5 تبديلات عن تشكيل المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

وكان جالاتاسراي قد أقصى يوفنتوس بالملحق المؤهل لدور الـ 16، بينما تأهل ليفربول بشكل مباشر لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثالث في مرحلة الدوري.