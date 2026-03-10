مؤتمر لويس إنريكي: تشيلسي تغير منذ مواجهتنا الأخيرة.. ونريد الفوز بالمباراتين

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن تشيلسي تغير كثيرًا منذ آخر مباراة تواجها فيها.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي غدًا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحضر لمواجهة تشيلسي بالطريقة العادية، نشعر بحماس شديد لأننا نلعب في أفضل بطولة أندية بالعالم، اللعب فيها وعلى ملعبنا دائمًا أمر مميز، وجماهيرنا مهمة بالنسبة لنا".

وواصل: "الكثير من الأشياء ستحدث في مباراتي تشيلسي، يجب ألا ننسى وجود مباراة بالدور الثاني ونحن نريد الفوز بالمباراتين، تشيلسي فريقه رائع بالكرة وبدونها فرديًا وجماعيًا، ولكننا نستطيع الانتظار لنلعب ضدهم".

وتابع: "إذا تحدثنا عن الفرق الإنجليزية، سنقول إنهم من الفرق الكبرى خاصة في دوري الأبطال، نعرف تشيلسي جيدًا لأننا لعبنا ضدهم من قبل، ولكنهم غيروا المدرب وبعض اللاعبين أيضًا".

وأكمل: "أهم شيء بالنسبة لي هو التحضير للمباراة بأفضل طريقة ممكنة وهو ما فعلناه هذا الأسبوع، من الطبيعي أن يتحدث الناس عنا لأننا باريس سان جيرمان".

وشدد: "هناك الكثير من العوامل في مباراة مثل تلك، ومن الصعب أن تعرف من سيكون المفتاح، نحب الاحتفاظ بالكرة ونعلم أننا نملك لاعبين رائعين ودوليين، لذلك ستكون المباراة صعبة للفريقين".

وأضاف: "أتحدث للاعبي فريقي كثيرًا، ولكن ما أقوله لهم هو إن الثقة دائمًا يجب أن تكون حاضرة سواء فزنا أو خسرنا، نحن في منتصف مفترق طرق للموسم ولا يمكننا إلا أن نكون سعداء لخوض مباريات مثل تلك".

وأتم: "مركز باركولا يعتمد جزئيًا على الفريق. نحن نعلم أن جميع اللاعبين لديهم مركز مفضل، لكن مهما لعب برادلي في الملعب، فهو قادر على مساعدة الفريق، وهذا هو الأهم. نحن واللاعبون قادرون على التكيف، وكل شيء يعتمد أيضًا على سير المباراة المعينة."

